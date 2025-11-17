Motociclista choca contra vaca al sur de Monclova

El hombre se reportó como gravemente lesionado, luego de salir proyectado contra el pavimento del boulevard Harold R. Pape tras el impacto

Durante las primeras horas de este domingo, un motociclista sufrió un accidente al impactarse contra una vaca al sur de Monclova.

Estos hechos ocurrieron cuando el hombre, quien viajaba a exceso de velocidad, se estrelló contra el animal sobre el Boulevard Harold R. Pape en su cruce con avenida Alamo.

La fuerza del impacto provocó que el motociclista saliera proyectado varios metros hasta caer contra el pavimento, lo que lo dejó herido de gravedad.

El ejemplar bovino quedó muerto por el impacto mientras que el motociclista fue trasladado hacia un hospital para recibir atención médica especializada.

Autoridades investigan los hechos para deslindar responsabilidades.