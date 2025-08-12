Motociclista choca contra tráiler que dio vuelta prohibida

El accidente ocurrió cuando Osvaldo Javier Maldonado Cedillo, vecino de la colonia Río Verde en Saltillo, se dirigía hacia Valle Poniente para visitar a su hijo

Un motociclista de 36 años resultó lesionado este lunes luego de impactarse contra un tráiler cuyo conductor intentó realizar una vuelta en “U” en un punto donde la maniobra está prohibida, sobre el bulevar Industrias, en los límites con Saltillo, entre la carretera a Los Pinos y el bulevar General Motors, en Ramos Arizpe.

El accidente ocurrió cuando Osvaldo Javier Maldonado Cedillo, vecino de la colonia Río Verde en Saltillo, se dirigía hacia Valle Poniente para visitar a su hijo.

De acuerdo con el reporte, el vehículo de carga invadió su trayectoria al intentar girar, lo que provocó que la motocicleta se impactara en el costado de la puerta del conductor del tráiler.

En la valoración pre hospitalaria, paramédicos confirmaron que el motociclista no presentaba lesiones craneales ni en el tórax, pero sí probable fractura en la parrilla costal derecha y posible hemotórax, mientras que el resto de su estructura ósea estaba íntegra.

La víctima fue trasladada al Hospital General de Saltillo en código amarillo para recibir atención médica especializada.

Autoridades viales tomaron conocimiento del percance con el fin de fincar las responsabilidades correspondientes al trailero involucrado en el percance.