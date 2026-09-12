Motociclista choca contra camionero de personal

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender al motociclista y realizar una valoración de las lesiones que presentó como consecuencia del impacto

Un trabajador de Aguas de Saltillo resultó lesionado al impactar la motocicleta que conducía contra un camión de transporte de personal, en calles de la colonia Valle de las Torres.

El accidente se registró en el cruce de Centauro y Géminis, por donde circulaba José Ricardo Pérez Carranza, de 31 años, quien se dirigía hacia el bulevar Las Torres para acudir a su lugar de trabajo.

Según los primeros reportes, Marco Arturo Martínez, de 47 años, conducía un camión de la empresa Settepi por la calle Géminis y, al llegar a la intersección, realizó una vuelta hacia la izquierda para incorporarse a Centauro.

Durante dicha maniobra, el camión habría invadido la trayectoria de la motocicleta, ocasionando que ambas unidades terminaran involucradas en el percance.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender al motociclista y realizar una valoración de las lesiones que presentó como consecuencia del impacto.

Posteriormente, la aseguradora llegó a un acuerdo con el trabajador y le proporcionó un pase médico para que recibiera atención. Elementos de las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para establecer las responsabilidades correspondientes.