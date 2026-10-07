Motociclista atropella a menor en Calzada del Marqués y escapa

Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio y brindaron las primeras atenciones al menor

Un menor de aproximadamente seis años resultó lesionado luego de ser atropellado por un motociclista que, tras el accidente, abandonó el lugar y continuó su marcha, por lo que autoridades municipales trabajan en su localización.

El accidente se registró alrededor de las 17:40 horas del lunes sobre la Calzada del Marqués, cerca del cruce con la calle Juan Antonio de la Fuente, en la colonia José G. Madero.

Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio y brindaron las primeras atenciones al menor, quien permanecía sobre una banqueta con diversos golpes y excoriaciones.

Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se sumaron a las labores de auxilio, realizando la inmovilización del menor para después trasladarlo al área de urgencias del Centro de Salud, donde recibió atención médica.

Elementos de Vialidad y Tránsito también se presentaron en el lugar para tomar conocimiento del accidente y controlar la circulación mientras se desarrollaban las maniobras de atención prehospitalaria.

De acuerdo con testimonios recabados en el sitio, el menor se encontraba frente a su domicilio cuando fue alcanzado por una motocicleta tipo Italika 250 Z, de color negro, que presuntamente circulaba por la Calzada del Marqués en dirección de poniente a oriente.

Una de las versiones señala que el motociclista habría intentado rebasar a una camioneta por el costado derecho cuando ocurrió el impacto. Tras el accidente, el conductor habría continuado hacia la calle Juan Antonio de la Fuente, con dirección al sur.

Ante estos hechos, las autoridades iniciaron las labores para identificar y localizar al presunto responsable, apoyándose en cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad o ubicación del motociclista, mientras continúan las investigaciones para esclarecer la forma en que ocurrió el accidente.