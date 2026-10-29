Moto se impacta contra auto en cruce de Michoacán e Hidalgo

Tras el accidente, se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia para revisar al motociclista, quien presentó lesiones a consecuencia de la colisión

Un motociclista de 52 años resultó lesionado tras chocar contra un automóvil Ford Fusion en el cruce de las calles Michoacán y Miguel Hidalgo, luego de presuntamente no respetar un señalamiento de alto.

El conductor de la motocicleta fue identificado como Gregorio Briones, quien circulaba por la calle Michoacán y, al llegar a la intersección, continuó su marcha sin detenerse, de acuerdo con los primeros reportes.

En ese momento transitaba por Miguel Hidalgo un Ford Fusion conducido por Edith Valdés, de 18 años, quien tenía el derecho de paso. La coincidencia de ambos vehículos en el cruce provocó el impacto.

Tras el accidente, se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia para revisar al motociclista, quien presentó lesiones a consecuencia de la colisión.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y valoraron a Gregorio Briones dentro de la ambulancia. Después de la revisión, el hombre decidió permanecer en el sitio, por lo que no fue trasladado a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y quedaron a la espera de las aseguradoras para realizar los trámites correspondientes y determinar las responsabilidades por los daños materiales.