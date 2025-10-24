Morenistas pedirán revisar la construcción de obras escolares

Las diputadas aseguran que buscarán que los encargados del programa “La escuela es Nuestra” revisen y supervisen las obras para evitar otra tragedia

Tras el fallecimiento de un niño que murió luego de que le cayera encima una techumbre en construcción en un ejido del municipio de San Pedro, diputadas de Morena aseguran que buscarán que los encargados del programa “La escuela es Nuestra” revisen y supervisen las obras para evitar otra tragedia.

Lo anterior fue señalado por las legisladoras Delia Hernández, del municipio de San Pedro, y por Magaly Hernández, quien además se dedica a la docencia.

“Aquí eso sería importante, hacerles un llamado a los servicios regionales para monitorear que, si hay una obra, porque no hay los permisos necesarios para hacerlo”, señaló Magaly Hernández.

En tanto, la diputada Delia Hernández dijo: “Yo creo que vamos a tener un acercamiento con los encargados de estos programas para que nos expliquen bien… yo creo que se deben reforzar y se deben prevenir este tipo de accidentes, donde vimos la pérdida de un niño”.

Asimismo, la diputada Magaly señaló que los padres no aceptan sugerencias sobre cuáles son las obras prioritarias y que ellos son quienes deciden qué hacer con el recurso que les otorga la federación.