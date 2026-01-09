Morena y PT alistan coalición para cinco distritos de Coahuila

El acuerdo está prácticamente cerrado y solo resta formalizar el registro ante la autoridad electoral, lo cual podría concretarse entre el 20 y 30 del mes

El dirigente estatal de Morena en Coahuila, Diego del Bosque, informó que el partido ya tiene listo el acuerdo de coalición con el Partido del Trabajo (PT) para competir en cinco distritos electorales en las próximas elecciones del Congreso local, y que el registro formal se realizará antes de que venza el plazo legal.

Del Bosque explicó que el entendimiento con el PT se construyó desde el año pasado, tras reuniones con la dirigencia estatal y nacional de ambos partidos, incluido Ricardo Mejía y representantes nacionales.

Señaló que el acuerdo está prácticamente cerrado y solo resta formalizar el registro ante la autoridad electoral, lo cual podría concretarse entre el 20 y 30 del mes, con la intención de no hacerlo el último día.

Indicó que la coalición contempla cinco distritos, como se había previsto inicialmente. De manera preliminar, detalló que se analiza incluir la Región Carbonífera, donde el PT cuenta con mayor fortaleza electoral, así como un distrito en Torreón y otro en Saltillo, mientras que un quinto distrito aún se encuentra en definición.

Sobre la ausencia del Partido Verde en la coalición, el dirigente reconoció que su salida sí representa una afectación, ya que los resultados históricos muestran que a Morena le va mejor cuando compite en coalición total.

No obstante, dijo que se respetó la decisión del Verde, que busca mantener su registro y maximizar su votación de manera individual.

En cuanto al escenario electoral, Diego del Bosque consideró que Movimiento Ciudadano podría crecer en sectores de clase media y jóvenes, lo que, desde su perspectiva, podría modificar la dinámica de competencia tradicional en esos segmentos donde Morena ha tenido menor respaldo.