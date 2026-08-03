Morena prepara cambios en su dirigencia estatal en Coahuila

La renovación de la dirigencia forma parte de los ajustes internos que realizarán los institutos políticos de cara a la siguiente etapa de su organización

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Tras darse a conocer por parte del Instituto Electoral de Coahuila las prerrogativas que recibirán los partidos políticos en el estado, al interior de las fuerzas políticas también comenzaron los movimientos rumbo a la reorganización de sus estructuras.

En Morena se prevén cambios en la dirigencia estatal debido a que Diego del Bosque asumirá próximamente una curul como diputado local, lo que abrirá el proceso para designar a quien encabezará el partido en la entidad.

Gerardo Covarrubias suena para dirigir Morena

Entre los nombres que ya comienzan a mencionarse para ocupar la presidencia estatal de Morena destaca el de Gerardo Covarrubias, quien aseguró estar preparado para asumir esa responsabilidad en caso de que el partido así lo determine.

La renovación de la dirigencia forma parte de los ajustes internos que realizarán los institutos políticos de cara a la siguiente etapa de su organización.

Comienzan a perfilarse aspirantes para 2027

En paralelo, también empiezan a perfilarse posibles aspirantes para las elecciones municipales de 2027.

En el caso de Ramos Arizpe, uno de los nombres que suenan con mayor fuerza dentro de Morena es el del propio Gerardo Covarrubias, mientras que para la alcaldía de Arteaga se menciona a Jorge Rentería, actual regidor y exaspirante al cargo, quien ha mantenido trabajo político en el municipio con la intención de buscar nuevamente aparecer en la boleta electoral.