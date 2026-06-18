Morena amenazó a electores con quitarles pensiones: Chema Morales

El diputado local electo, José María Morales, afirmó que una de las irregularidades que observó fue la presunta coacción del voto hacia adultos mayores

El diputado local electo por el Distrito 12, José María “Chema” Morales Padilla, acusó que durante la pasada campaña electoral beneficiarios de programas sociales federales recibieron llamadas en las que presuntamente se les advirtió que podrían perder sus apoyos si no votaban por los candidatos de Morena y el Partido del Trabajo.

Tras obtener más de 41 mil 800 votos en los municipios de Ramos Arizpe, Arteaga, Parras y General Cepeda, Morales Padilla afirmó que una de las irregularidades que observó durante el proceso fue la presunta coacción del voto hacia adultos mayores beneficiarios de programas federales.

“Le estuvieron hablando a los beneficiarios de programas sociales federales, es decir, a los adultos mayores que tienen una pensión, para pedirles que votaran por el PT y Morena, si no les iban a quitar la pensión”, declaró.

El legislador electo señaló que estas llamadas se realizaron durante la semana previa a la elección y aseguró que ocurrieron en los cuatro municipios que integran el Distrito 12.

“Esas llamadas estuvieron haciendo a muchos adultos mayores en los cuatro municipios. Eso no lo platican y eso es un delito electoral, están coaccionando el voto”, sostuvo.

Morales Padilla consideró que también debería investigarse el origen de la información utilizada para contactar a los beneficiarios de los programas sociales.

“Esa base de datos habría que ver de dónde salió”, agregó.

Pese a ello, aseguró que la estrategia no tuvo el efecto esperado, ya que los resultados electorales favorecieron ampliamente a la coalición que encabezó.

El exalcalde de Ramos Arizpe informó que obtuvo más de 41 mil 800 votos, frente a cerca de 15 mil alcanzados por sus adversarios políticos, una diferencia que calificó como contundente y que, dijo, demuestra el respaldo ciudadano al proyecto que representa.

Morales Padilla atribuyó la derrota de Morena y del Partido del Trabajo a la falta de trabajo territorial y a campañas que, a su juicio, estuvieron alejadas de las propuestas ciudadanas.

“Yo tengo pruebas de lo que le pasó a Morena y al PT. Primero hicieron unas pésimas campañas. No recorrieron los municipios, no recorrieron los ejidos, no recorrieron las colonias y en una campaña tienes que dar a conocer tu propuesta”, expresó.

Aseguró que durante la contienda sus adversarios se enfocaron en cuestionar el proceso electoral en lugar de construir una campaña cercana a la población.

“La gente está cansada de políticos peleándose, criticando y denostando. La gente busca políticos que den resultados, que se mantengan cercanos a las personas y que sean positivos en su propuesta política”, indicó.

Incluso, utilizó una comparación para ejemplificar la diferencia en el trabajo de campo realizado durante la campaña.

“Yo me acabé dos pares de tenis y acá yo creo que ni los estrenaron”, comentó al señalar que recorrió de manera permanente los municipios del distrito, mientras que los candidatos de oposición tuvieron poca presencia entre el electorado.

El diputado electo destacó que en General Cepeda y Ramos Arizpe ganaron la totalidad de las casillas electorales y que en Arteaga alcanzaron una votación histórica.

En Ramos Arizpe, detalló, obtuvo 21 mil 775 votos contra 6 mil 600 de la oposición, una diferencia superior a los 15 mil sufragios.

Así mismo, sostuvo que la alta participación registrada en la elección refleja que los ciudadanos refrendaron el rumbo que sigue Coahuila y rechazaron las campañas basadas en la confrontación política.