Morelos canjeará armas por despensas y electrodomésticos

Con este programa, las autoridades buscan reducir los riesgos asociados a la posesión de armas en los hogares y promover una cultura de paz entre la población.

Los habitantes de Morelos, Coahuila, están invitados a entregar de manera voluntaria armas de fuego, cartuchos y granadas a cambio de apoyos como despensas o electrodomésticos, a través del programa "Canje de Armas", que se llevará a cabo esta semana.

El programa es impulsado por el Gobierno Municipal de Morelos en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y el Gobierno del Estado de Coahuila, con el objetivo de retirar armas de los hogares, prevenir accidentes y fortalecer la seguridad en la comunidad.

El módulo de recepción estará instalado en la Presidencia Municipal de Morelos los días 9 y 10 de julio, en un horario de 11:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Las autoridades informaron que la entrega será voluntaria, anónima y sin cuestionamientos, por lo que las personas podrán acudir sin temor a ser investigadas. Como incentivo, quienes participen recibirán una despensa o un electrodoméstico, de acuerdo con las reglas establecidas por el programa.

Además, quienes requieran apoyo para trasladar las armas hasta el módulo podrán solicitar asistencia comunicándose al 615 109 0207.

Con este programa, las autoridades buscan reducir los riesgos asociados a la posesión de armas en los hogares y promover una cultura de paz entre la población.