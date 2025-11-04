Moreira lamenta asesinato de alcalde y exige respuesta federal

Álvaro Moreira, señaló que el alcalde de Uruapan pidió ayuda a la federación y dijo que levantar la voz en el Senado pudo haber sido lo que le costó la vida.

El diputado priista, Álvaro Moreira, expresó su pesar por el asesinato del alcalde de Uruapan, quien levantó la voz y solicitó ayuda al gobierno federal ante la Cámara Alta. Moreira consideró que este acto de valentía fue uno de los motivos que le costaron la vida. "Es lamentable que se haya silenciado una voz", afirmó el legislador, quien subrayó la necesidad de reflexionar sobre esta situación y abordarla con seriedad. "Es terrible lo que se vive en el país. Sabemos que él había pedido ayuda de manera muy clara, y es lamentable que eso le haya costado la vida", agregó. Moreira destacó el esfuerzo del alcalde al señalar la grave situación en su municipio, donde "había gente armada en los cerros". Ante esta realidad, el diputado hizo un llamado a las fuerzas federales para que reflexionen y tomen medidas que eviten hechos lamentables como este.