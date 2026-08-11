Montacargas de AHMSA permanece en la planta sin ser entregado

Recordó que el pasado 20 de julio representantes de Montacargas Bravo acudieron a la Puerta 4 de la Planta 1 de AHMSA con la intención de recuperar el equipo

El montacargas reclamado por la empresa Montacargas Bravo continúa dentro de las instalaciones de Altos Hornos de México (AHMSA), mientras los trabajadores permanecen atentos ante una posible nueva diligencia para retirarlo. Juan Ervey Valenzuela de la Torre, representante de los obreros, señaló que hasta ahora no se ha concretado la extracción del equipo.

El trabajador explicó que ya transcurrió el periodo de cinco días que, de acuerdo con lo señalado por los obreros, había sido establecido para avanzar con el cumplimiento de la resolución judicial.

Consideró que la diligencia podría reactivarse una vez que la jueza encargada del procedimiento regrese y determine las condiciones para ejecutar el retiro.

Montacargas de AHMSA sigue bajo vigilancia de los trabajadores

Valenzuela de la Torre indicó que los trabajadores esperan conocer oficialmente la fecha, hora y metodología que se utilizarán para retirar el montacargas. Afirmó que los obreros no pretenden impedir el ingreso de la autoridad judicial, aunque advirtió que la postura de los trabajadores dependerá de las circunstancias en que se pretenda realizar la diligencia.

Recordó que el pasado 20 de julio representantes de Montacargas Bravo acudieron a la Puerta 4 de la Planta 1 de AHMSA con la intención de recuperar el equipo.

La operación no pudo concretarse debido a la presencia de trabajadores que se concentraron en el acceso para impedir que el montacargas fuera sacado de las instalaciones.

El representante obrero sostuvo que existe disposición para permitir el acceso cuando se presente una autoridad judicial con las instrucciones correspondientes. Sin embargo, afirmó que los trabajadores mantienen la vigilancia de los accesos bajo la postura de que ningún equipo o activo debe salir de la siderúrgica mientras continúa el proceso de quiebra.

Añadió que una eventual extracción tendría que realizarse mediante un procedimiento que considere la presencia de los trabajadores y evite una confrontación. Valenzuela de la Torre advirtió que cualquier operativo que ignore las condiciones sociales de la Región Centro podría generar tensión entre los obreros y quienes pretendan ejecutar el retiro.

Obreros cuestionan retiro del montacargas de AHMSA

El representante de los trabajadores también señaló que anteriormente habría recibido una propuesta de integrantes de Montacargas Bravo para facilitar el movimiento relacionado con la extracción. De acuerdo con su declaración, la oferta contemplaba apoyos para los trabajadores, además de recursos como letrinas y despensas, situación que rechazó.

Valenzuela de la Torre cuestionó que una empresa externa pretenda retirar el equipo en medio de la situación que enfrentan los trabajadores de AHMSA.

Consideró que quienes buscan recuperar el montacargas deberían tomar en cuenta las condiciones económicas y laborales que prevalecen en la Región Centro después de la crisis de la siderúrgica.

La empresa Montacargas Bravo sostiene que el equipo le pertenece y que su derecho sobre el bien fue reconocido dentro del procedimiento concursal.

La resolución judicial que permitió separar sus bienes de la masa concursal quedó firme después de que transcurrió el plazo correspondiente para presentar recursos contra esa determinación.

El conflicto ocurre mientras continúa el proceso de quiebra de AHMSA y avanza la preparación de la subasta conjunta de la siderúrgica y Minera del Norte.

Los trabajadores mantienen su preocupación por la salida de activos, debido a que consideran que los bienes disponibles deben conservarse mientras se define el pago de los créditos laborales.

Valenzuela de la Torre aseguró que los obreros continuarán pendientes de cualquier instrucción judicial relacionada con el montacargas. Reiteró que permitirán el acceso de las autoridades cuando corresponda, aunque sostuvo que la reacción de los trabajadores dependerá de las condiciones y del procedimiento que se establezca para concretar la extracción.