Monclova será sede del Primer Foro Nacional de Ingeniería Clínica

La programación contempla conferencias magistrales durante las mañanas y dos talleres en cada sede, distribuidos en las dos jornadas del encuentro

Especialistas, ingenieros y estudiantes de distintas partes del país se reunirán en Monclova los días 12 y 13 de noviembre, durante el Primer Foro Nacional de Ingeniería Clínica. El Hospital Sainte Marie será una de las siete instituciones anfitrionas de este encuentro, convocado por el Colegio de Ingenieros Biomédicos de México.

Gerardo Oyervides Rodríguez, director general del Hospital Sainte Marie, informó que la realización de este evento permitirá colocar a la Región Centro-Desierto de Coahuila en el mapa nacional de la innovación tecnológica aplicada a la medicina.

Explicó que la reunión busca propiciar el intercambio de experiencias entre especialistas que trabajan con equipos y sistemas tecnológicos utilizados en las instituciones hospitalarias. También permitirá conocer nuevas herramientas y procedimientos para mejorar las condiciones de seguridad y calidad en los servicios médicos.

El directivo destacó que la participación de instituciones educativas y hospitales representa una oportunidad para fortalecer la vinculación entre el sector académico y el ámbito profesional. Esta relación permite identificar las necesidades de personal especializado y promover nuevas alternativas de desarrollo para los egresados.

Ingeniería biomédica tendrá encuentro nacional en Coahuila

Jesús Rolando Rodríguez Silva, director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de Coahuila, señaló que este tipo de actividades contribuye a complementar la preparación de los estudiantes de Ingeniería Biomédica.

Indicó que la UAdeC ofrece la única carrera pública de esta especialidad en Coahuila. Por esa razón, consideró importante que sus alumnos tengan contacto con profesionales del sector y conozcan las posibilidades de empleo que existen dentro de las instituciones de salud.

Victoria Eugenia González Gutiérrez, coordinadora de la carrera de Ingeniería Biomédica y del foro, así como integrante del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, explicó que la ingeniería clínica comprende las actividades relacionadas con la administración, supervisión y mantenimiento de la tecnología médica.

Detalló que los especialistas de esta área tienen la responsabilidad de procurar que los equipos hospitalarios funcionen correctamente. Su trabajo permite mantener disponibles los dispositivos que utilizan médicos y personal de enfermería durante los procedimientos de atención.

La programación contempla conferencias magistrales durante las mañanas y dos talleres en cada sede, distribuidos en las dos jornadas del encuentro. En conjunto, las siete ciudades participantes ofrecerán aproximadamente 15 talleres para abordar diferentes aspectos de esta especialidad.

Respecto a la convocatoria, durante la presentación se manejó una expectativa de aproximadamente dos mil asistentes para Monclova y alrededor de 250 participantes en el conjunto de las siete sedes, entre profesionales, especialistas y estudiantes.

Sainte Marie vinculará a estudiantes con la práctica hospitalaria

César Ramírez, director médico del Hospital Sainte Marie, resaltó que las instalaciones de la institución cuentan con equipos y tecnología especializada que pueden servir como referencia para la preparación de los futuros ingenieros biomédicos.

Expuso que la relación entre el hospital y la Universidad Autónoma de Coahuila permite que los estudiantes conozcan directamente el entorno donde ejercerán su profesión. Además, facilita su acercamiento a las necesidades técnicas que enfrentan diariamente las instituciones dedicadas a la atención médica.

Los participantes señalaron que uno de los propósitos del encuentro consiste en generar condiciones para que los profesionistas encuentren oportunidades laborales en la Región Centro de Coahuila. Con ello, buscan aprovechar la infraestructura hospitalaria existente y evitar que los egresados tengan que emigrar a otras ciudades para ejercer su especialidad.

Coincidieron en que contar con ingenieros biomédicos capacitados representa un beneficio para las instituciones hospitalarias y sus pacientes. La revisión, conservación y disponibilidad de los equipos médicos son actividades necesarias para el funcionamiento de áreas como quirófanos, terapia intensiva y los distintos servicios de atención especializada.

El Primer Foro Nacional de Ingeniería Clínica reunirá así a representantes del ámbito académico y hospitalario en siete ciudades del país. Monclova participará como una de las sedes, con el Hospital Sainte Marie como institución anfitriona durante las actividades programadas para el 12 y 13 de noviembre.