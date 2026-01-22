Monclova refuerza controles para una policía más confiable

Esta colaboración refuerza los procedimientos de supervisión y certificación de los policías, garantizando que cumplan con los criterios de desempeño

Con el propósito de garantizar una policía municipal más preparada y segura, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, anunció que se llevó a cabo una reunión clave para optimizar los filtros de selección y evaluación de los elementos que integran la corporación.

La iniciativa busca que los ciudadanos cuenten con oficiales capacitados y dignos de confianza, elevando los estándares de profesionalismo en la ciudad.

El encuentro virtual contó con la participación del Ing. Saúl Garduño, director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Coahuila, con quien se revisaron los avances y compromisos del Consejo Estatal de Seguridad, presidido por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas. Esta colaboración refuerza los procedimientos de supervisión y certificación de los policías, garantizando que cumplan con los criterios de desempeño y confiabilidad establecidos por la ley.

Villarreal subrayó que la coordinación entre el municipio y el estado continuará para fortalecer la corporación y consolidar el Modelo Coahuila de Seguridad en Monclova. Con estas acciones, se busca mantener la tranquilidad de la comunidad y reforzar la confianza de los monclovenses en su policía local.