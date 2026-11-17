La fuerza operativa asignada está conformada por 85 cadetes y 30 policías municipales, respaldados por 20 patrullas y dos unidades de inteligencia

Un total de 115 efectivos y 20 unidades motrices de Seguridad Pública Municipal participan en el operativo especial implementado en Monclova para vigilar las zonas comerciales durante El Buen Fin. La estrategia incluye 20 patrullas y dos unidades de inteligencia equipadas con cámaras, distribuidas en diferentes sectores para mantener presencia preventiva durante el periodo de promociones y descuentos.

El dispositivo de seguridad está integrado por 85 cadetes y 30 policías municipales, quienes realizan recorridos y mantienen vigilancia en establecimientos, plazas comerciales y áreas de mayor concentración de compradores. Entre los sectores prioritarios se encuentran el primer cuadro de la ciudad y el bulevar Pape, además de negocios ubicados en distintas colonias.

El director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y mando coordinado de Seguridad Pública del Estado, Francisco Gabriel Santos Martínez, realizó recorridos de supervisión para verificar el funcionamiento del operativo y la distribución de los elementos en los puntos establecidos.

El Buen Fin es una campaña comercial nacional organizada con la participación de los sectores público y privado. Su finalidad es impulsar el consumo interno, ofrecer alternativas de compra a las familias y fortalecer al comercio formal mediante descuentos y promociones en productos y servicios.

La edición 2026 se lleva a cabo del 13 al 17 de noviembre, periodo en el que tiendas departamentales, establecimientos comerciales y negocios de diferentes giros ofrecen precios especiales. El incremento de compradores también genera mayor movimiento en estacionamientos, calles y avenidas cercanas a los principales centros de consumo.

El Buen Fin concentra vigilancia en plazas y corredores comerciales

La concentración de consumidores durante estos días motivó el reforzamiento de los recorridos preventivos en las áreas comerciales de Monclova. Los elementos municipales mantienen presencia en los establecimientos y sus alrededores, con el propósito de atender reportes y situaciones que requieran la intervención policial.

Para cubrir los diferentes sectores, la corporación dispuso de 20 patrullas que realizan recorridos por calles, avenidas y zonas donde se encuentran tiendas y negocios. Las unidades también supervisan los espacios de estacionamiento y los accesos a establecimientos con mayor movimiento de compradores.

Como parte de la estrategia se incorporaron dos vehículos de inteligencia, equipados con cámaras que permanecen activas durante sus recorridos y labores de vigilancia. Estas unidades fueron asignadas a diferentes puntos de la ciudad para complementar el trabajo del personal operativo.

El uso de estos vehículos permite sumar herramientas de observación a las tareas que realizan los policías y cadetes desplegados en las zonas comerciales. El dispositivo combina vigilancia presencial, recorridos en unidades móviles y apoyo tecnológico para ampliar la cobertura durante la campaña de descuentos.

DSPM mantiene operativo en el Centro y bulevar Pape

La distribución del personal considera las plazas comerciales, el primer cuadro de Monclova y el bulevar Pape, considerados entre los principales puntos de actividad comercial. Desde estos sectores se realizan recorridos hacia otros establecimientos y colonias, con el propósito de mantener presencia policial en diferentes áreas de la ciudad.

La fuerza operativa asignada está conformada por 85 cadetes y 30 policías municipales, respaldados por 20 patrullas y dos unidades de inteligencia. Los elementos participan en las labores de vigilancia y prevención, mientras los vehículos mantienen recorridos por los sectores incluidos en el dispositivo.

El operativo permanecerá enfocado en las actividades comerciales relacionadas con El Buen Fin, cuya jornada concluye este 17 de noviembre. Durante estos días, la DSPM mantiene el despliegue preventivo para brindar cobertura a consumidores, comerciantes y trabajadores que acuden a los establecimientos participantes.