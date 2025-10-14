Modernizan C2 de Ramos Arizpe para reforzar seguridad estatal

Se destacó que la modernización incluye la incorporación de nueva tecnología, equipamiento de inteligencia y sistemas de videovigilancia de última generación

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó junto al alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, la entrega de la remodelación del Centro de Control (C2) del municipio, el cual ahora está interconectado al C4 estatal, con el objetivo de fortalecer la coordinación y capacidad de respuesta en materia de seguridad pública.

Durante el evento, se destacó que la modernización del C2 incluye la incorporación de nueva tecnología, equipamiento de inteligencia y sistemas de videovigilancia de última generación, lo que permitirá una reacción más rápida ante emergencias y un monitoreo en tiempo real de las distintas zonas del municipio.

Con la instalación de nuevos equipos, Ramos Arizpe cuenta ahora con más de 400 cámaras activas conectadas a la Red Estatal de Video Inteligencia, herramienta que ha permitido identificar vehículos sospechosos, atender reportes ciudadanos con mayor precisión y brindar apoyo en operativos coordinados con la Policía Estatal y Municipal.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que esta obra forma parte del eje “Coahuila Seguro y en Orden”, dentro del programa estatal de inversión en tecnología e inteligencia, que busca blindar las regiones y garantizar la tranquilidad de las familias.

“Estamos apostándole fuerte a la tecnología, a la coordinación y al trabajo en equipo para mantener la paz y la estabilidad que distinguen a nuestro estado”, afirmó el mandatario.

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que la remodelación del C2 representa un avance histórico en la capacidad de vigilancia y reacción del municipio.

“Hoy Ramos Arizpe se coloca a la altura de los municipios más seguros del país. Este nuevo sistema nos permitirá atender los reportes ciudadanos de forma más eficiente y en menor tiempo”, señaló.

Elementos de seguridad que participaron en la demostración operativa resaltaron la mejoría en la comunicación y la precisión del sistema.

“Antes tardábamos varios minutos en ubicar un incidente; ahora en segundos podemos identificar un vehículo o una persona gracias a las nuevas cámaras con reconocimiento de placas y rostros”, comentó un operador del C2.

Vecinos del sector poniente coincidieron en que la presencia de cámaras y patrullajes coordinados ha reducido los robos y mejorado la percepción de seguridad.

“Se nota que hay más vigilancia, ya no se ven tantos problemas como antes, sobre todo en las noches”, dijo María del Rosario López, habitante del fraccionamiento Santa Luz.

Jiménez Salinas reafirmó que su administración continuará ampliando la Red Estatal de Video Inteligencia y modernizando los centros de monitoreo en las diferentes regiones de Coahuila, con el propósito de prevenir delitos, mejorar la respuesta ante emergencias y proteger la integridad de los ciudadanos.

“Vamos a seguir avanzando a pasos de gigante. Coahuila seguirá siendo un ejemplo nacional de coordinación, seguridad y orden”, concluyó el gobernador.