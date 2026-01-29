Miles de jóvenes abarrotan Expo Prepa y Uni en Ramos Arizpe

El evento reunió a más de 60 instituciones educativas de Ramos Arizpe y Saltillo, entre preparatorias, universidades y centros de formación

Cientos de estudiantes de secundaria y preparatoria acudieron este miércoles 28 de enero a la Expo Prepas y Universidades 2026, realizada en la Plaza de Armas de Ramos Arizpe, donde tuvieron acceso directo a opciones educativas de nivel medio superior y superior para definir su futuro académico.

El evento reunió a más de 60 instituciones educativas de Ramos Arizpe y Saltillo, entre preparatorias, universidades y centros de formación, que ofrecieron información sobre planes de estudio, procesos de admisión, becas y apoyos económicos, permitiendo a las y los jóvenes comparar alternativas sin salir del municipio.

Durante el recorrido por los módulos, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la Expo busca reducir la deserción escolar y facilitar la toma de decisiones informadas, al acercar la oferta educativa a estudiantes y familias, especialmente a quienes enfrentan limitaciones económicas o de movilidad.

Además de universidades y preparatorias, participaron organismos de orientación vocacional, atención psicológica y programas juveniles, que brindaron asesoría personalizada para ayudar a los asistentes a identificar su perfil académico y vocación profesional.

La Expo Prepas y Universidades se consolidó como uno de los eventos educativos con mayor convocatoria en el municipio, al registrar la asistencia de más de dos mil jóvenes, reflejando el interés de la comunidad estudiantil por continuar su formación académica.

Autoridades municipales y educativas coincidieron en que este tipo de ejercicios contribuyen a fortalecer el desarrollo académico de la región y a generar mejores oportunidades para las juventudes de Ramos Arizpe.