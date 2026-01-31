Miles acuden a la primera Feria del Empleo de Coahuila en 2026

La feria reunió a más de 40 empresas, varias de ellas instaladas en la región sureste del estado, que ofrecieron alrededor de 2 mil vacantes

Miles de personas acudieron este viernes a la primera Feria del Empleo 2026 realizada en Coahuila, un evento que evidenció la alta demanda de trabajo en la región tras los recientes ajustes en la industria y que concentró a buscadores de empleo de distintas edades, perfiles y condiciones, incluidos jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Desde las primeras horas del evento se registró una afluencia masiva que superó el millar de asistentes antes de las 9:00 de la mañana, por lo cual la sede de Canacintra Región Sureste lució completamente abarrotada durante las cinco horas en que se realizó el evento.

La feria reunió a más de 40 empresas, varias de ellas instaladas en la región sureste del estado, que ofrecieron alrededor de 2 mil vacantes, con procesos de contratación inmediata en muchos casos, como parte de una estrategia para reincorporar rápidamente a quienes perdieron su empleo o buscan mejorar sus condiciones laborales.

Entre los asistentes, la percepción general fue que, aunque existen oportunidades, la competencia es alta.

Melanie, una joven en búsqueda de empleo operativo, señaló que “ahorita está más fácil encontrar trabajo aquí que andar buscando por fuera”, mientras que David, con más de un año desempleado, reconoció que “sí hay trabajo, pero los salarios están un poquito más abajo”.

Uno de los aspectos más destacados fue la inclusión de personas con discapacidad. Rosalba, quien padece epilepsia, valoró que “aquí sí nos dan la oportunidad, cosa que en muchos lados no pasa”, aunque reconoció que los requisitos médicos suelen ser un obstáculo recurrente para su contratación.

Para quienes llevan meses sin empleo, la feria representó una opción concreta. Eloy González, con casi un año buscando trabajo, comentó que recorrió entre ocho y diez empresas y aunque algunos procesos continúan, consideró positivo que “sí te atienden y te dicen qué sigue”.

Otros asistentes coincidieron en que la alta asistencia refleja el impacto de los recientes recortes laborales en la región.

También hubo quienes acudieron con expectativas de crecimiento profesional. Alexis Fragoso, quien renunció recientemente para buscar un nuevo rumbo laboral, señaló que la feria “está llena, pero sí hay oportunidades para quien viene con actitud”.

Autoridades laborales destacaron que el objetivo principal del evento es reducir los tiempos de colocación, que en promedio en Coahuila rondan los tres meses, y reiteraron el llamado a las empresas para mantener procesos ágiles y flexibles, especialmente ante el contexto actual de alta demanda de empleo.

La primera Feria del Empleo de 2026 cerró así como un termómetro claro del mercado laboral en Coahuila donde a diferencia del 2025, se visualizo un incremento de la disponibilidad de mano de obra para el sector laboral.