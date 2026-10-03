Miguel Riquelme supervisa atención a zonas afectadas por lluvias

El edil encabezó una reunión de evaluación para revisar las condiciones del drenaje, las vialidades y los servicios públicos

El alcalde Miguel Riquelme supervisa los operativos de atención en distintos sectores de Torreón, luego de las lluvias registradas desde el martes y que hasta la mañana de este viernes dejaron un acumulado de 67.3 milímetros, con afectaciones en vialidades y servicios.

En coordinación con el gabinete municipal y Protección Civil del Estado, se mantienen recorridos en las zonas con mayores complicaciones, revisión de viviendas y cierres preventivos en algunos puntos donde los encharcamientos representan un riesgo para los automovilistas.

El edil encabezó una reunión de evaluación para revisar las condiciones del drenaje, las vialidades y los servicios públicos, además de definir las acciones que continuarán durante las próximas horas, ante el pronóstico de que las precipitaciones podrían extenderse hasta este sábado.

Entre las medidas implementadas también se encuentra el monitoreo de la laguna de regulación para verificar su capacidad ante posibles escurrimientos, así como la revisión de espectaculares y la atención a los reportes ciudadanos. Las autoridades advirtieron que algunas afectaciones podrían tardar en resolverse debido a factores externos, como las fallas eléctricas registradas por las fuertes ráfagas de viento.

Miguel Riquelme hizo un llamado a la población a evitar salir de casa si no es necesario y pidió a quienes deban trasladarse por trabajo o alguna urgencia extremar precauciones. La Policía Municipal mantiene apoyo a conductores y personas que enfrentan complicaciones durante sus recorridos.

Para solicitar ayuda, la ciudadanía puede comunicarse al 073 de Atención Ciudadana, al 871 712 0066 de Protección Civil, al 871 729 0099 de Seguridad Pública Municipal, vía WhatsApp al 871 973 7975 o al número de emergencias 911.

El alcalde señaló que los trabajos continuarán incluso después de que concluyan las lluvias, principalmente en la evaluación de daños al pavimento, la recuperación de servicios afectados y las acciones de salud pública, entre ellas la prevención del dengue.