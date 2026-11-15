Miguel Riquelme impulsa el crecimiento económico de Torreón

La Administración Municipal fortalece la vinculación empresarial mediante herramientas digitales que permiten a inversionistas conocer la oferta de proveeduría

Torreón, Coahuila de Zaragoza, a 14 de noviembre de 2026.– Con el objetivo de fortalecer la actividad económica y generar nuevas oportunidades de negocio, Miguel Riquelme destacó el impulso a las empresas y proveedores locales mediante la plataforma E-Business, que pone a disposición de empresarios e inversionistas el Directorio de Proveedores Locales y el Catálogo de Parques Industriales de Torreón.

Ambas herramientas pueden consultarse y descargarse a través de la página de la Dirección General de Desarrollo Económico, en el sitio www.torreon.gob.mx/desarrolloeconomico/directorio.html, donde se concentra información sobre la oferta empresarial y la infraestructura industrial del municipio.

Riquelme señaló que estas plataformas permiten acercar información estratégica a quienes buscan establecer vínculos comerciales, conocer las opciones de infraestructura industrial o invertir en Torreón.

El Directorio de Proveedores Locales reúne actualmente a más de 100 empresas establecidas en el municipio, dedicadas a ofrecer productos y servicios a distintos sectores económicos.

Su consulta facilita que otras compañías identifiquen proveedores de la región y encuentren oportunidades para establecer nuevas relaciones comerciales.

Por su parte, el Catálogo de Parques Industriales integra información de más de 25 espacios, con datos que permiten a los inversionistas conocer las alternativas disponibles para instalar, operar o ampliar sus empresas de acuerdo con sus necesidades.

El alcalde destacó que ambas herramientas también son utilizadas durante visitas empresariales y reuniones con inversionistas, ya que permiten mostrar la capacidad industrial de Torreón y las posibilidades de incorporar a los negocios locales en nuevas cadenas de suministro.

Asimismo, subrayó la importancia de mantener la información empresarial al alcance de todos, a fin de que quienes estén interesados en invertir puedan conocer la infraestructura disponible y, al mismo tiempo, identificar a los proveedores locales que pueden ofrecerles productos y servicios.

Finalmente, invitó a las empresas y prestadores de servicios que todavía no forman parte del directorio a realizar su registro en línea de manera gratuita, con el propósito de ampliar la visibilidad de los negocios de Torreón y fortalecer las oportunidades de vinculación entre proveedores, empresas e inversionistas.