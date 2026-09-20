Miguel Riquelme fortalece vigilancia en fraccionamientos

Miguel Riquelme explicó que esta coordinación permitiría mejorar las labores de vigilancia y ampliar las herramientas disponibles

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El alcalde Miguel Riquelme revisó las estrategias de atención municipal dirigidas a habitantes de fraccionamientos y cerradas, con el objetivo de fortalecer el orden, la seguridad y la convivencia vecinal. Al concluir la reunión semanal de seguridad, correspondiente a la semana 37, destacó la importancia de mantener un contacto directo con los ciudadanos y trabajar de manera coordinada para atender sus necesidades.

Buscan ampliar la comunicación directa con la Policía

El presidente municipal señaló que se busca incorporar a más fraccionamientos a los grupos de WhatsApp que mantienen comunicación directa con la Policía, los cuales registran un tiempo de respuesta aproximado de cinco minutos. Además, se orientará a los vecinos para registrar sus reglamentos internos ante el Centro de Justicia Municipal, donde también se pueden atender y mediar conflictos entre habitantes.

Otra de las acciones planteadas es fortalecer la vigilancia mediante la conexión de las cámaras de seguridad instaladas al interior de los fraccionamientos con los sistemas C2 y C4.

Miguel Riquelme explicó que esta coordinación permitiría mejorar las labores de vigilancia y ampliar las herramientas disponibles para la atención de situaciones que pudieran representar un riesgo para los habitantes.

Destacan reducción de delitos y cultura de prevención

En el marco del Día Nacional de la Protección Civil, el alcalde resaltó también la importancia de fomentar una cultura de prevención en los hogares, escuelas, instituciones médicas y centros laborales, con el propósito de que la población conozca cómo actuar ante una emergencia. Asimismo, informó que durante las últimas semanas se ha observado una tendencia a la baja en los delitos, de acuerdo con el seguimiento de los mapas de calor revisados en la mesa de seguridad.

Mantendrán operativos durante la Feria de Torreón

Finalmente, Miguel Riquelme reconoció la labor de las corporaciones de seguridad y el comportamiento de la ciudadanía durante los festejos patrios en Plaza Mayor, y señaló que continuarán los operativos durante los próximos eventos y la Feria de Torreón. Como parte de las acciones permanentes de limpieza en el Centro Histórico, informó que hasta ahora han sido retirados 446 vehículos chatarra, además de escombro, basura y árboles que representaban un riesgo para peatones y automovilistas.