Miguel Riquelme entrega impermeabilizante a bajo costo en Torreón

El apoyo consiste en cubetas de 15 litros con un costo de recuperación de 200 pesos, lo que representa un ahorro cercano al 80 por ciento

Con el objetivo de apoyar a las familias durante la temporada de lluvias y proteger su patrimonio, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís puso en marcha el programa de entrega de impermeabilizante a bajo costo en la colonia Aviación.

El apoyo consiste en cubetas de 15 litros con un costo de recuperación de 200 pesos, lo que representa un ahorro cercano al 80 por ciento respecto a su precio comercial.

Durante el arranque del programa, el edil destacó que este tipo de acciones forman parte de las prioridades de su administración, ya que permiten mejorar las condiciones de las viviendas y contribuir a la economía de las familias.

Además, señaló que el impermeabilizante también ayuda a disminuir el impacto de las altas temperaturas al interior de los hogares.

Riquelme Solís indicó que estas acciones se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para atender las principales necesidades de la población y llevar apoyos de calidad a todos los sectores del municipio.

Asimismo, refrendó su compromiso de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía y enfocado en fortalecer el bienestar de las familias.

Por su parte, el director de Desarrollo Social, Héctor Estrada Baca, informó que en lo que va del año se han distribuido más de 11 mil cubetas de impermeabilizante, como parte de la meta de entregar 18 mil apoyos en todo Torreón, con el propósito de que un mayor número de hogares pueda proteger sus viviendas y su patrimonio.