Miguel Riquelme encabeza inauguración de la Feria de Torreón

El evento se consolida como un espacio clave para el encuentro social, el sano esparcimiento y el impulso del comercio en la comarca lagunera

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó este viernes la inauguración de la Feria de Torreón 2026, que este año celebra 80 años de tradición y espera recibir alrededor de 600 mil visitantes, con una derrama económica superior a los 500 millones de pesos.

Durante el arranque de la edición 2026, el edil destacó que la Feria no solo representa un espacio de convivencia y entretenimiento para las familias, sino también una importante fuente de actividad económica, al generar cada año más de 4 mil empleos directos y reunir a empresarios, comerciantes, expositores y emprendedores de la región.

Riquelme Solís señaló que la celebración, que se desarrollará del 4 de septiembre al 4 de octubre, combina las tradiciones que han acompañado a generaciones de torreonenses con nuevas atracciones y espacios para los visitantes.

Además, aseguró que el Municipio trabaja en coordinación con el comité organizador para mantener condiciones de seguridad durante el desarrollo de las actividades.

El alcalde sostuvo que la seguridad es uno de los principales factores para que las familias puedan disfrutar de este tipo de eventos y afirmó que Torreón atraviesa una etapa de estabilidad y certidumbre que permite fortalecer actividades que impulsan la convivencia y la economía local.

Asimismo, reconoció a quienes participan en la organización de la Feria y mantienen vigente una tradición que, después de ocho décadas, continúa formando parte de la identidad de Torreón.