Miguel Riquelme destaca honor de las Fuerzas Armadas

Miguel Riquelme aprovechó la ceremonia para reconocer la labor que actualmente realizan el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Armada de México,

Al encabezar la ceremonia conmemorativa por el 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, destacó los valores de honor, lealtad, patriotismo y amor a México que representan los cadetes que defendieron el Castillo de Chapultepec en 1847.

Ante autoridades civiles y militares, recordó a Juan de la Barrera, Juan Escutia, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez como ejemplo para las nuevas generaciones.

Reconoce labor de las Fuerzas Armadas

Miguel Riquelme aprovechó la ceremonia para reconocer la labor que actualmente realizan el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Armada de México, instituciones que, dijo, sirven diariamente al país con disciplina, profesionalismo y compromiso.

Destacó que en Coahuila y particularmente en Torreón, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y las Fuerzas Armadas ha sido fundamental para preservar la paz, el orden y la tranquilidad de las familias.

El edil refrendó el compromiso de su administración de mantener y fortalecer la coordinación institucional para proteger la seguridad y las condiciones sociales, económicas y productivas de Torreón.

“Los Niños Héroes defendieron el futuro de México. Hoy nos corresponde a nosotros defender el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes”, afirmó, al tiempo que reconoció el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas en las acciones coordinadas que, señaló, han permitido consolidar una etapa de confianza y crecimiento para la ciudad.

Llama a fortalecer el respeto a las instituciones

En el marco de las celebraciones del mes patrio y del 119 aniversario de Torreón como ciudad, Miguel Riquelme llamó a renovar el compromiso con México y fortalecer el respeto hacia sus instituciones.

“Que la memoria de los Niños Héroes siga iluminando el camino de las nuevas generaciones”, expresó, al reiterar que la unidad entre sociedad, autoridades e instituciones es indispensable para construir un futuro de paz y desarrollo para Torreón y Coahuila.