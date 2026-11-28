El Cabildo aprobó por unanimidad la celebración de la Sexta Sesión Solemne, en la que el alcalde dará cuenta del estado que guarda la administración municipal.

El alcalde Miguel Riquelme presentará su informe sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal el próximo 9 de diciembre, durante una Sesión Solemne de Cabildo programada para las 09:00 horas en la Presidencia Municipal de Torreón. La fecha y el orden del día fueron aprobados por unanimidad durante la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria celebrada este viernes.

La sesión tendrá lugar en la Sala de Cabildo, ubicada en el séptimo piso del edificio municipal, donde el edil también dirigirá un mensaje a la ciudadanía. Con este ejercicio, se dará cuenta de las acciones y condiciones en las que se encuentra la administración local.

Acuerdos financieros, convenios y estímulos aprobados por el Cabildo

Durante la misma sesión, los integrantes del Cabildo aprobaron por mayoría el estado financiero correspondiente a octubre de 2026, así como la continuidad de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento, el Gobierno del Estado y el DIF Coahuila. También autorizaron estímulos en el pago del impuesto predial y derechos por licencias de funcionamiento para organizaciones de asistencia social registradas en el municipio.

Apoyos, reestructura administrativa y patrimonio cultural en Torreón

Entre otros acuerdos, se aprobó un apoyo único y extraordinario para las familias de policías caídos en cumplimiento de su deber, además de declarar el 6 de noviembre como Día Municipal del Fútbol Americano. Asimismo, por mayoría se avaló iniciar el proceso para extinguir el Instituto Municipal del Emprendimiento y transferir sus funciones a la administración centralizada.

Finalmente, el Cabildo aprobó 19 solicitudes de establecimientos relacionadas con cambios de domicilio, denominación o giro en sus certificaciones municipales de alcoholes. También validó el decreto para desincorporar la Casa del Cerro del dominio público municipal y transferir gratuitamente el inmueble al Instituto Municipal de Cultura y Educación, con el propósito de fortalecer los espacios culturales de Torreón.