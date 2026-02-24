Miguel Ángel Muñoz asume presidencia de ARHCOS

El nuevo presidente señaló que la asociación ha registrado un crecimiento aproximado del 20 por ciento en su membresía en el último año

La Asociación de Administradores de Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARHCOS) renovó su mesa directiva para el periodo 2026–2027, en una sesión en la que Miguel Ángel Muñoz Betancourt asumió la presidencia del organismo, en sustitución de la dirigencia saliente encabezada por Luis Xavier Galindo Valdés.

Durante el evento se presentó el Informe Anual 2025 y se realizó la toma de protesta de la nueva mesa directiva, integrada por Amelia Dávalos Campos como primera vicepresidenta; Ricardo Javier Reta Sánchez como tesorero; Luis Xavier Galindo Valdés como vocal; y Ana Cristina Gracia Rumayor como gerente general. También se entregaron reconocimientos a los líderes de comités de trabajo 2025–2026, entre ellos los de Actualización Legislativa y Relaciones Laborales, Responsabilidad Social y Equidad, Capacitación, Salud y Seguridad, Reclutamiento y Selección, Compensaciones, Nóminas y Seguro Social, y el Comité de Ex Presidentes.

En entrevista, el nuevo presidente señaló que la asociación ha registrado un crecimiento aproximado del 20 por ciento en su membresía en el último año, además de la incorporación de nuevas actividades y dinámicas internas.

Afirmó que los cambios impulsados forman parte de un trabajo en equipo y descartó que la organización pierda su esencia, al subrayar que son los socios quienes definen el rumbo del organismo.

Respecto a los señalamientos previos relacionados con demandas y diferencias internas, Muñoz Betancourt aseguró que se trata de un tema que ya fue aclarado y que actualmente no representa un asunto activo dentro de la agenda de la asociación. Indicó que no hay procesos en curso que deban generar preocupación entre los integrantes.

Como parte de la agenda para esta nueva etapa, el dirigente planteó la profesionalización continua de los gerentes de recursos humanos y especialistas en relaciones laborales, así como el fortalecimiento de puentes de diálogo con autoridades estatales y municipales.

En el contexto de la región Sureste de Coahuila, marcada por ajustes laborales en algunos sectores industriales, señaló que ARHCOS mantiene comunicación constante con sus socios para promover políticas laborales responsables y coordinación entre industria y gobierno.