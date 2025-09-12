México vs Uruguay en Torreón como preparación para el Mundial

La Selección Mexicana enfrentará a Uruguay el 15 de noviembre en el Estadio Corona como preparación para el Mundial 2026, anunció Manolo Jiménez

La Selección Mexicana de Futbol disputará un partido amistoso contra Uruguay el próximo 15 de noviembre en el Estadio Corona, como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026, anunció el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario estatal destacó que este encuentro colocará a la entidad en el panorama nacional e internacional.

Señaló que será uno de los últimos juegos de preparación del Tricolor antes de la Copa del Mundo y que se realizará en un entorno de seguridad, con un operativo especial coordinado con el Ayuntamiento de Torreón.

El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega Campbell, explicó que el objetivo es acercar al representativo nacional a distintas regiones del país.

Subrayó que Coahuila fue elegido como sede por la estabilidad y condiciones de seguridad que ofrece. “Queremos hacer más cercana la relación con toda la afición, por eso es importante venir a Torreón”, indicó.

Sisniega detalló que el director técnico Javier Aguirre solicitó enfrentar a selecciones ubicadas entre las primeras 20 del mundo, por lo que el duelo ante Uruguay servirá para medir el nivel competitivo del equipo nacional.

Por su parte, Alejandro Irarragorri Kalb, presidente del Club Santos Laguna, agradeció a las autoridades estatales y municipales por el respaldo al evento y recordó que Torreón ha sido sede de siete partidos de la Selección Mexicana, con impacto económico y turístico para la región.

El partido contará con la coordinación de autoridades deportivas y de seguridad, entre ellas Duilio Davino, director deportivo de la Selección Mayor Varonil; Federico Fernández Montañez, fiscal general de Coahuila, y Gabriel Elizondo, coordinador general de Mejora Coahuila, quienes participaron en la presentación del evento.