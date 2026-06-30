Mercaditos Mejora buscan beneficiar a 200 mil coahuilenses

Como parte de esta edición, informó que la tapa de huevo se ofreció en 20 pesos, uno de los productos con mayor demanda entre las familias

El programa Mercaditos Mejora alcanzó este lunes su edición número 570 y proyecta beneficiar a cerca de 200 mil coahuilenses durante 2026, informó el coordinador estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, quien destacó que las familias pueden ahorrar entre 30 y 80 por ciento en productos de la canasta básica.

Mercaditos Mejora continúan su recorrido por todo Coahuila

Durante la jornada realizada en la colonia Satélite Norte de Saltillo, el funcionario señaló que el programa fue reactivado tras concluir el proceso electoral y continúa recorriendo colonias, barrios y ejidos de todo el estado con la venta de alimentos, artículos de limpieza, frutas, verduras, abarrotes y materiales para la construcción a bajo costo.

Como parte de esta edición, informó que la tapa de huevo se ofreció en 20 pesos, uno de los productos con mayor demanda entre las familias.

Elizondo Pérez explicó que el ahorro para los consumidores depende del producto y del establecimiento con el que se compare, aunque aseguró que una canasta básica puede adquirirse con descuentos de entre 30 y 80 por ciento respecto a otros puntos de venta.

Buscan duplicar el número de beneficiarios durante 2026

Recordó que el programa nació cuando el hoy gobernador Manolo Jiménez Salinas era diputado local y posteriormente se fortaleció durante su gestión como secretario de Desarrollo Social, hasta consolidarse como una estrategia estatal que actualmente también opera en las regiones Laguna, Centro, Norte, Carbonífera, Cinco Manantiales y Sureste.

Indicó que durante 2025 los Mercaditos Mejora beneficiaron a alrededor de 100 mil personas y que para este año la meta es duplicar esa cifra para alcanzar aproximadamente 200 mil beneficiarios en todo Coahuila.

Asimismo, adelantó que para la edición número 600 del programa se prepara un anuncio especial por parte del Gobierno del Estado, la cual se prevé realizar durante el mes de agosto, una vez concluido el periodo vacacional de los servidores públicos.

El programa también impulsa el comercio local

El coordinador destacó además que el programa también impulsa la economía local, ya que todos los proveedores que participan son empresas coahuilenses. En Saltillo colaboran más de una decena de proveedores, mientras que en cada mercadito participan alrededor de ocho comerciantes, quienes abastecen los productos que se ofrecen a bajo costo.

Finalmente, reiteró que los Mercaditos Mejora están abiertos a toda la población y aseguró que el acceso no está condicionado a ningún requisito, ya que el objetivo es apoyar la economía de las familias y fortalecer al mismo tiempo el comercio local.