Menores fallecidos dan positivo a rickettsiosis: Salud

Los resultados de laboratorio fueron emitidos por el IMSS confirmando el diagnóstico en ambos menores, cuyo caso se registró en Ramos Arizpe

La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó que los dos menores que fallecieron recientemente en Ramos Arizpe dieron positivo a rickettsiosis, informó Raymundo Zamarripa, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 8.

El funcionario precisó que los resultados de laboratorio fueron emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y se recibieron a inicios de esta semana, confirmando el diagnóstico en ambos casos, quienes fueron atendidos en dicha institución.

Zamarripa explicó que la rickettsiosis no se transmite de persona a persona, sino exclusivamente por la picadura de la garrapata, por lo que descartó riesgo de contagio directo entre familiares o personas cercanas a los menores fallecidos.

En este contexto, se informó que un familiar de las víctimas, una adolescente de 14 años, quien tuvo contacto epidemiológico con los casos, recibió tratamiento oportuno tras presentar síntomas iniciales, lo que permitió una evolución favorable.

La menor fue manejada de forma ambulatoria, nunca requirió hospitalización y actualmente se encuentra fuera de peligro tras completar el esquema de antibiótico indicado.

El jefe jurisdiccional detalló que, cuando la rickettsiosis es detectada y tratada en los primeros tres a cinco días, la enfermedad suele tener una evolución estable, como ocurrió en este caso, donde el antecedente familiar permitió actuar de manera inmediata.

Como parte del protocolo sanitario, desde el primer día se activó una coordinación con el municipio de Ramos Arizpe, realizando acciones de control en la zona donde se presume pudo ocurrir la picadura del vector.

Estas incluyeron limpieza, saneamiento y fumigación en una plaza pública, lugar donde los menores solían convivir, además de una búsqueda intencionada de garrapatas para cerrar el riesgo epidemiológico.

Zamarripa indicó que no se detectó presencia del vector en animales domésticos del ejido Alto de Norias, por lo que la hipótesis principal se mantiene en un espacio público previamente intervenido por las autoridades municipales y de salud.

Por último reiteró el llamado a la población a acudir de inmediato a valoración médica ante síntomas como fiebre, dolor muscular o malestar general, especialmente en zonas donde se ha reportado presencia de garrapatas, ya que la atención oportuna es clave para evitar complicaciones graves.