Menor arroja un guajolote contra camión en Saltillo

Un video difundido en redes sociales exhibió la conducta de un menor que lanzó un guajolote contra una unidad de transporte público que circulaba por el bulevar Otilio González, en Saltillo. La acción, que aparentemente fue tomada como una diversión, provocó preocupación por el peligro al que fueron expuestos tanto el conductor como los usuarios del servicio.
Riesgos para el conductor y los pasajeros
Este tipo de comportamientos puede tener consecuencias irreversibles, ya que un objeto arrojado contra un vehículo en circulación puede ocasionar que el operador pierda la atención, frene repentinamente o realice una maniobra que termine en un choque. En una unidad de pasajeros, un instante de distracción puede convertirse en un accidente que afecte a numerosas personas que nada tienen que ver con estas acciones.
Llamado a padres de familia
Ante lo ocurrido, se hace un llamado a los padres de familia para que estén atentos a las actividades de sus hijos y eviten que este tipo de conductas se normalicen o incluso se presuman en redes sociales mediante grabaciones. Es necesario que los menores comprendan que sus juegos tienen límites y que la diversión nunca debe estar por encima de la seguridad y la vida de los demás.