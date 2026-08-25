Mejoran movilidad en Asturias con inversión de 5.5 mdp

El alcalde Javier Díaz entregó la repavimentación de varias calles con una inversión de 5.5 millones de pesos en Asturias.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó trabajos de rehabilitación vial en la colonia Asturias, donde se aplicaron 5.5 millones de pesos para mejorar distintas calles del sector y facilitar la movilidad de miles de habitantes.

Durante el evento, el presidente municipal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia para atender las necesidades de infraestructura en las diferentes zonas de la ciudad, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Los trabajos incluyeron la repavimentación de las calles Santander, Guijón, Belmonte y Avilés, además de la colocación de pavimento asfáltico en Ocotlán, vialidades utilizadas diariamente por vecinos, estudiantes, trabajadores y familias. Díaz González afirmó que su administración mantendrá la ejecución de obras sociales en el norte, sur, oriente, poniente y centro de Saltillo, bajo el compromiso de atender por igual las peticiones de la población.

Durante la entrega, el senador Gabriel Elizondo Pérez reconoció el trabajo que realiza el Ayuntamiento en distintos sectores de la ciudad y señaló que continuarán haciendo equipo para generar beneficios para las familias saltillenses.

Vecinos de Asturias también agradecieron la intervención de las calles, al señalar que las nuevas condiciones permitirán contar con trayectos más cómodos y seguros para quienes diariamente utilizan estas vialidades.