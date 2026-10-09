Mejoran infraestructura hidráulica en San Antonio de las Alazanas

Los trabajos contemplan la perforación de un pozo de agua, la construcción de un tanque de almacenamiento y la instalación de una línea de conducción

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, estuvo de visita en San Antonio de las Alazanas, en la Sierra de Arteaga, junto a la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, quienes encabezaron el arranque de obras de infraestructura hidráulica en San Antonio de las Alazanas, como parte del programa “En Equipo le Entramos”, con el objetivo de fortalecer el abastecimiento de agua en esta comunidad.

Los trabajos contemplan la perforación de un pozo de agua, la construcción de un tanque de almacenamiento y la instalación de una línea de conducción, infraestructura que permitirá mejorar el suministro del recurso para las familias de la localidad.

Durante el evento, se informó que el municipio destinará 45 millones de pesos, mientras que el Gobierno del Estado aportará 46.2 millones de pesos para la realización de estas obras.

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez destacó que los trabajos beneficiarán tanto a los habitantes de San Antonio de las Alazanas como a los turistas que visitan esta zona de Arteaga, reconocida por su atractivo natural y actividad turística.

Con estas acciones, las autoridades buscan fortalecer la infraestructura hidráulica y atender las necesidades de abastecimiento de agua en una comunidad cuyo crecimiento también representa nuevos retos en la disponibilidad de este recurso.