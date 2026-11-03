Mejoran drenaje y prevención sanitaria en colonias de Torreón

Torreón refuerza la salud pública con equipo especializado y la rehabilitación del drenaje en la colonia Magdalenas. La obra presenta 10% de avance.

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que su administración continuará impulsando acciones enfocadas en la salud pública, a través del mejoramiento de los servicios básicos, brigadas preventivas y programas de atención cercanos a las familias.

El edil señaló que la prevención es uno de los ejes de trabajo del Municipio, por lo que se mantendrán las jornadas de atención a la población y las labores para mejorar las condiciones sanitarias en distintos sectores de la ciudad.

Como parte de estas estrategias, destacó la reciente adquisición de equipo especializado para el área de Vectores de Salud Municipal, lo que ha permitido ampliar la atención en espacios públicos y realizar acciones para evitar la proliferación de mosquitos.

En materia de infraestructura, dio a conocer que se encuentra en proceso la rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Río Nazas, entre Río Suchiate y Río Florido, en la colonia Magdalenas, donde los trabajos presentan un avance del 10 por ciento.

Explicó que la obra contempla la excavación y colocación de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD), de 10 pulgadas de diámetro, con la finalidad de mejorar el funcionamiento de la red sanitaria y ofrecer un servicio más eficiente a los habitantes del sector.

La intervención comprende una superficie superior a los 300 metros cuadrados e incluye trabajos de trazo y nivelación, sondeos, demolición de pavimento, excavaciones, colocación de plantilla, instalación de tubería, conexiones a pozos de visita, reparación de tomas domiciliarias y reposición de la superficie intervenida.

Riquelme Solís indicó que estas labores se realizan en puntos donde la infraestructura ha cumplido su vida útil y requiere atención prioritaria, debido a que las fallas en el drenaje pueden ocasionar afectaciones a las viviendas y representar riesgos para la salud de los habitantes.

Finalmente, señaló que el Municipio, en coordinación con el Gobierno del Estado, dará continuidad a los trabajos de mejoramiento de infraestructura en colonias y ejidos, así como a las acciones de prevención sanitaria, con el propósito de fortalecer los servicios públicos y contribuir al bienestar de las familias de Torreón.