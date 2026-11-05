Mejoran calles y seguridad vial para familias de Torreón

El alcalde Miguel Riquelme informó que concluyó la aplicación de microcarpeta en las calles Lago Erie y Lago de Ginebra, en la colonia Zaragoza Sur

Con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y ofrecer traslados más seguros a las familias, el alcalde Miguel Riquelme mantiene los trabajos de rehabilitación y conservación de vialidades en Torreón, a través del programa “A Darle Parejo”.

El presidente municipal destacó que el mantenimiento de las calles es una de las acciones prioritarias de su administración, debido a su impacto directo en la vida cotidiana de quienes diariamente se trasladan a sus centros de trabajo, escuelas y hogares.

Señaló que contar con vialidades en mejores condiciones no solo facilita la circulación vehicular, sino que también contribuye a la seguridad de peatones y conductores, además de favorecer el acceso de los cuerpos de emergencia a las colonias.

En coordinación con el Gobierno del Estado, el Municipio continúa con las acciones de conservación de la infraestructura vial, mediante trabajos que permiten mejorar las superficies de rodamiento y prolongar la vida útil del pavimento existente.

Como parte de estos resultados, el alcalde informó que concluyó la aplicación de microcarpeta en las calles Lago Erie y Lago de Ginebra, de la colonia Zaragoza Sur, donde se rehabilitaron 13,735 metros cuadrados de pavimento.

Explicó que estos trabajos permiten contar con superficies más uniformes para la circulación, mientras que el uso de maquinaria pavimentadora contribuye a una ejecución más eficiente de las obras y permitirá continuar con la atención de otros sectores de la ciudad.

Asimismo, dio a conocer que actualmente se desarrolla una segunda etapa de intervención en Zaragoza Sur, que contempla la aplicación de 4,823 metros lineales de señalización horizontal y 396 metros cuadrados de pintura en pasos peatonales.

Estas acciones permitirán mejorar la delimitación de carriles y la visibilidad de los cruces peatonales, en beneficio de quienes utilizan diariamente estas vialidades.

Miguel Riquelme reiteró que el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado permite avanzar en la atención de las necesidades de infraestructura urbana, con acciones orientadas a mejorar la movilidad, la seguridad vial y las condiciones de traslado de las familias de Torreón.