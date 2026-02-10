Mejora Javier Díaz vialidades al sur de Saltillo

El edil destacó que estas obras responden directamente a solicitudes ciudadanas y forman parte del compromiso de su administración

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio arranque a la obra de pavimentación de la calle San Andrés y a una brigada de rehabilitación de vialidades en la colonia San Juanita, acciones con las que se busca mejorar la movilidad y reforzar la seguridad de peatones y automovilistas en el sector sur de la ciudad.

Inversión superior a 400 mil pesos para pavimentación

Díaz González informó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se destinará una inversión superior a los 400 mil pesos para la pavimentación de la calle San Andrés, en el tramo comprendido entre San Francisco y San Juan de la Cruz.

Además, señaló que la brigada de rehabilitación de vialidades “Aquí Andamos” atenderá los puntos más importantes de la zona para mejorar el flujo vehicular. El diputado local Álvaro Moreira Valdés reconoció el trabajo del alcalde al llevar obras y programas a todos los sectores de Saltillo.

Obra contempla pavimentación y rehabilitación de infraestructura

Por su parte, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, detalló que se pavimentarán más de 530 metros cuadrados, incluyendo cordones cuneta, dentellones y renivelación de brocales.

A nombre de las y los beneficiarios, Aracely Martínez Ortiz agradeció la obra al señalar que antes era complicado transitar por la vialidad. Vecinas, vecinos, autoridades municipales y representantes del Comité Pro Obra acompañaron el arranque de estos trabajos que buscan mejorar la calidad de vida en la colonia San Juanita.