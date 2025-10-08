Mejora Coahuila entrega lentes gratuitos en la región sureste

La acción busca brindar una mejor visión a personas en situación de vulnerabilidad, impactando positivamente en su economía

En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado de Coahuila, la Secretaría de Salud y la Estrategia Mejora Coahuila, a través del Patrimonio de la Beneficencia Pública del DIF Estatal y Municipal, se llevó a cabo la entrega de 118 lentes de armazón gratuitos a habitantes de la Región Sureste, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fortalecer el bienestar social.

Durante la jornada, decenas de beneficiarios acudieron para recibir su apoyo, resultado de las campañas permanentes de salud visual que impulsa la administración estatal. La acción busca brindar una mejor visión a personas en situación de vulnerabilidad, impactando positivamente en su economía y permitiéndoles aprovechar nuevas oportunidades de desarrollo personal y familiar.

“Desde hace años batallaba para leer y trabajar, pero no tenía dinero para comprar unos lentes. Hoy puedo ver con claridad otra vez, y eso me devuelve la confianza”, compartió María del Socorro Hernández, vecina de la colonia Mirasierra, una de las beneficiarias del programa.

De igual forma, Don Ricardo Lozano, adulto mayor originario de Arteaga, agradeció el apoyo y destacó la importancia de estas acciones:

“Uno a veces deja pasar el tiempo por no poder pagar una consulta o los lentes. Gracias a este programa, ahora puedo leer el periódico y ver la televisión sin esfuerzo”.

Los lentes entregados forman parte de los programas de apoyo social que buscan atender las necesidades básicas de la población más necesitada, promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Autoridades estatales resaltaron que la coordinación entre las dependencias y los municipios ha sido clave para ampliar la cobertura de estos beneficios.

“Este tipo de acciones demuestran que cuando las instituciones trabajan en equipo, los resultados llegan directamente a las familias que más lo necesitan”, señaló un representante de la Estrategia Mejora Coahuila.

Con iniciativas como esta, el Gobierno del Estado de Coahuila reafirma su compromiso con el desarrollo integral de las y los coahuilenses, impulsando programas que mejoran la salud, fortalecen la economía familiar y fomentan el bienestar social en todos los rincones del estado.