Mega Reliquia de Cristo Rey 2026: fecha y boletos

La Mega Reliquia de Cristo Rey será el 20 de noviembre en Torreón; entregarán tres mil boletos para recoger el platillo.

La Mega Reliquia de Cristo Rey celebrará su décimo primera edición el próximo 20 de noviembre, como parte de las festividades del Santuario del Cristo de las Noas, con la participación de representantes del sector gastronómico, académico y de la comunidad en general.

El evento busca preservar una de las tradiciones gastronómicas y religiosas más representativas de la Comarca Lagunera y ofrecerá la tradicional reliquia para más de tres mil comensales.

La actividad es organizada por CANIRAC Laguna, en coordinación con el Santuario del Cristo de las Noas, la Dirección de Turismo Municipal, la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), Teleférico y representantes del sector rural del municipio.

¿Cuándo y dónde será la Mega Reliquia de Cristo Rey?

El evento tendrá lugar a partir de las 13:30 horas del 20 de noviembre en la Masada del Santuario, donde se reunirán representantes del sector gastronómico, académico y de la comunidad general para ofrecer la tradicional reliquia.

El director de Turismo Municipal, Guillermo Martínez Ávila, destacó que la participación de la dependencia responde a la importancia de reconocer y promover la gastronomía como un elemento fundamental del patrimonio cultural de Torreón, y como una herramienta para fortalecer la actividad turística.

“En Torreón entendemos que el turismo también se construye desde nuestras tradiciones, desde aquello que nos identifica y nos distingue. La reliquia es mucho más que un platillo, es una expresión de fe, generosidad, convivencia y solidaridad que ha pasado de generación en generación”, declaró.

¿Dónde conseguir boletos para la Mega Reliquia?

Por su parte, el presidente de CANIRAC Laguna, Hassan Hamdan Zuno, indicó que en conjunto con sus afiliados, será responsable de gestionar y aportar los insumos necesarios para la preparación de los alimentos por parte de las universidades participantes.

Cabe señalar que serán tres mil boletos para la ciudadanía, que se entregarán en la Catedral del Carmen, Teleférico Torreón y el Santuario del Cristo de las Noas, para poder recoger su reliquia el día 20 de noviembre.