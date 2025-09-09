MC irá solo en las elecciones de 2025 en Coahuila

Con este enfoque, Movimiento Ciudadano busca posicionarse como una opción viable e independiente rumbo a los comicios del próximo año

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Alfonso Granado de la Peña, confirmó que el partido participará en solitario en el proceso electoral de 2025 en Coahuila, donde se renovarán las diputaciones locales.

Aseguró que confían plenamente en la solidez de sus perfiles y en el respaldo ciudadano que han venido construyendo en el estado.

Granado de la Peña destacó que, como parte de su estrategia de cercanía con la ciudadanía, el partido ha implementado programas de apoyo social que se están llevando a cabo en distintas colonias de Saltillo y otros municipios.

Estas acciones, dijo, permiten conocer de primera mano las necesidades de la población y fortalecer el vínculo entre representantes y ciudadanos.

“Lo más importante para nosotros es estar cerca de la gente, escucharla y saber en qué podemos trabajar para contribuir de manera real en sus comunidades”, afirmó el dirigente.

Con este enfoque, Movimiento Ciudadano busca posicionarse como una opción viable e independiente rumbo a los comicios del próximo año.