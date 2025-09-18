MC inicia campaña con evento simbólico en Hacienda de Guadalupe

Movimiento Ciudadano inicia su campaña al Congreso 2026 en la histórica Hacienda de Guadalupe, combinando simbolismo histórico y mensaje político.

En una propuesta que busca combinar simbolismo histórico con una declaración política firme, Movimiento Ciudadano plantea iniciar su campaña rumbo al Congreso de Coahuila 2026 en la emblemática Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Ramos Arizpe.

Así lo anunció el delegado nacional del partido en Coahuila, Jaime Martínez Veloz, quien presentará esta iniciativa la próxima semana durante la reunión de la Coordinadora Ciudadana Nacional en la Ciudad de México.

La Hacienda de Guadalupe fue el escenario donde en 1913 se firmó el Plan que desconoció al régimen de Victoriano Huerta, dando paso al constitucionalismo revolucionario. Para Movimiento Ciudadano, este lugar representa un punto de partida ideal para convocar a sus candidatos, dirigentes nacionales, representantes de otros estados y a integrantes de la sociedad civil.

El evento no será únicamente electoral, señalaron, sino un llamado ético a recuperar el rumbo institucional del país.

Martínez Veloz aseguró que desde Coahuila, tierra con tradición de lucha democrática, se enviará un mensaje claro de resistencia frente a lo que considera una grave crisis nacional provocada por el actual gobierno federal.