Matlachinada de Saltillo bate récord con más de 70 danzas

Con el sonido de los tambores, sonajas y carrizos, miles de personas presenciaron el recorrido de los danzantes en Saltillo

Con una participación récord de 71 danzas, la tradicional Matlachinada de Saltillo llenó este domingo de color, música y fervor religioso las calles del Centro Histórico, consolidándose como la edición con mayor convocatoria de los últimos años.

La décimo novena edición reunió contingentes provenientes de Saltillo, Ramos Arizpe, General Cepeda, Palaú, Nava y Piedras Negras, además de grupos invitados de Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México y Nuevo León, que recorrieron el trayecto entre la parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua y la Catedral de Santiago, como parte del Festival Internacional de las Artes y de las celebraciones por el aniversario de la ciudad.

El coordinador de Proyectos Especiales del Instituto Municipal de Cultura, David Corona, destacó que este año se rompió la cifra de participación registrada en ediciones anteriores.

“Anteriormente contábamos con alrededor de 50 a 52 danzas. Este año tenemos 71 danzas registradas”, señaló.

Explicó que la Matlachinada se ha convertido en la principal celebración dedicada a los grupos de danzantes y forma parte de las acciones para preservar una de las tradiciones con mayor arraigo en la capital coahuilense.

“Perder nuestras tradiciones es perder nuestra identidad; por eso tratamos de darle foco a las danzas y organizarles su fiesta”, expresó.

Durante la ceremonia inaugural, la directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, afirmó que esta celebración representa una de las expresiones culturales más importantes de Saltillo.

“Saltillo, sin duda alguna, es tierra de matlachines”, dijo al destacar que esta manifestación mantiene vivas la fe, la memoria y las raíces de la ciudad.

Por su parte, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, resaltó el significado espiritual de la danza religiosa y pidió que el mensaje de paz y unidad que representa también se refleje en las familias y comunidades.

“La danza religiosa habla de la armonía que debe haber entre el cuerpo, la mente, el corazón y el alma”, expresó.

Desde el 26 de septiembre de 2018, la danza de los matlachines fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de Saltillo, reconocimiento que busca preservar una tradición transmitida de generación en generación y considerada uno de los principales símbolos de identidad de la ciudad.

Con el sonido de los tambores, sonajas y carrizos, además de los coloridos penachos y trajes tradicionales, miles de personas presenciaron el recorrido de los danzantes, quienes una vez más convirtieron el corazón de Saltillo en un escenario donde la fe, la cultura y las tradiciones norteñas fueron las protagonistas.