Masa de aire ártico generará caída de temperatura en Ramos Arizpe

El descenso de las temperaturas provocará riesgos para la población, por lo que se insta a evitar utilizar las carreteras ante su posible congelación

El ingreso del Frente Frío número 25, impulsado por una masa de aire ártico, provocará un descenso abrupto de temperatura, vientos fuertes y posible congelamiento de superficies en Ramos Arizpe durante la tarde-noche de este domingo y la madrugada del lunes, advirtió la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

De acuerdo con el aviso preventivo emitido este 28 de diciembre, el municipio pasará de un ambiente templado a condiciones muy frías y gélidas en pocas horas, lo que podría representar riesgos para la población, especialmente durante la noche y primeras horas del lunes.

El sistema frontal estará acompañado por un evento de “Norte”, con rachas de viento de fuerte intensidad que incrementarán la sensación térmica de frío extremo, principalmente en zonas abiertas y carreteras.

Además, se advierte alta probabilidad de humedad con precipitación congelante, lo que podría generar congelamiento de superficies tanto en áreas urbanas como en zonas serranas, elevando el riesgo de accidentes viales y caídas.

Protección Civil pidió a la población extremar precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas, mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar traslados innecesarios durante los periodos de mayor enfriamiento.