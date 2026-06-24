'Más jóvenes pueden estudiar y trabajar en Ramos Arizpe': Merino

El alcalde señaló que actualmente hay condiciones que permiten a los estudiantes continuar su formación y encontrar oportunidades laborales en la propia ciudad.

Los estudiantes de Ramos Arizpe cuentan hoy con más opciones para continuar su preparación académica y posteriormente incorporarse al mercado laboral sin necesidad de migrar a otras ciudades, aseguró el alcalde Tomás Gutiérrez Merino durante la graduación de la XVII Generación del Instituto La Misión.

Al participar como padrino de generación en la ceremonia realizada en el Teatro de la Ciudad, el edil destacó que el crecimiento industrial del municipio ha venido acompañado de una mayor oferta educativa y de programas orientados a facilitar el acceso de los jóvenes a la escuela.

Señaló que actualmente existen condiciones que permiten a los estudiantes continuar su formación y encontrar oportunidades de empleo dentro de la propia ciudad, impulsadas por la llegada de nuevas inversiones y la demanda de personal capacitado por parte de la industria.

Entre las acciones que han contribuido a ello mencionó la ruta de transporte estudiantil gratuito, así como programas enfocados en mejorar el acceso a servicios de salud y fortalecer la seguridad pública.

Ante alumnos, maestros y padres de familia, Tomás Gutiérrez reconoció el esfuerzo de quienes concluyeron la secundaria y los exhortó a seguir preparándose para aprovechar las oportunidades que ofrece una de las regiones con mayor crecimiento económico en Coahuila.

“Hoy ustedes comienzan una nueva etapa. En Ramos Arizpe existen las condiciones para seguir estudiando y desarrollarse profesionalmente”, expresó.

El alcalde destacó que la expansión industrial del municipio requiere cada vez más técnicos, profesionistas y personal especializado, por lo que la preparación académica seguirá siendo una herramienta clave para acceder a mejores oportunidades laborales.

Finalmente, reconoció el respaldo de las familias y docentes en la formación de los jóvenes y señaló que el desarrollo educativo será uno de los factores que permitirá a Ramos Arizpe mantener su crecimiento en los próximos años.