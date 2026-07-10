'Más Feliz' busca llevar atención en salud mental a Coahuila

La directora general de Inspira Coahuila, Cecilia de la Garza, explicó que esta estrategia forma parte del programa estatal de salud mental

Con el objetivo de que más empresas incorporen estrategias para detectar y atender problemas de salud mental entre sus trabajadores, el Gobierno de Coahuila puso en marcha el distintivo “Más Feliz”, un reconocimiento dirigido a los centros laborales que promuevan el bienestar emocional de su personal.

La directora general de Inspira Coahuila, Cecilia de la Garza, explicó que esta estrategia forma parte del programa estatal de salud mental y busca ampliar el acceso de los trabajadores a servicios de atención psicológica, aprovechando que gran parte de su tiempo lo pasan en sus centros de trabajo.

“El distintivo Más Feliz busca reconocer a las empresas que ya trabajan en la salud mental de sus colaboradores, motivar a las que todavía no lo hacen y, sobre todo, acompañarlas durante ese proceso”, señaló.

Indicó que, aunque muchas empresas ya desarrollan acciones enfocadas al bienestar de sus trabajadores, el programa pretende unificar esfuerzos y brindar apoyo a aquellas que aún no cuentan con mecanismos para detectar y atender oportunamente casos de ansiedad, depresión u otros problemas emocionales.

Explicó que, cuando una empresa identifique a un trabajador que requiera atención especializada y no tenga la capacidad para brindarla, la Secretaría de Salud podrá complementar ese proceso mediante los servicios públicos disponibles.

“Si una empresa detecta a sus trabajadores, pero no los está atendiendo, los servicios de salud pueden complementar esos procesos para que reciban atención lo más pronto posible”, afirmó.

Cecilia de la Garza informó que el proceso de evaluación concluirá entre septiembre y octubre, periodo en el que se definirá qué empresas recibirán el distintivo “Más Feliz”, sin establecer una meta específica de participantes, ya que el objetivo es que cada vez más centros laborales adopten este modelo.

La directora general de Inspira Coahuila reconoció que uno de los principales desafíos continúa siendo lograr que más hombres soliciten apoyo psicológico, ya que, por factores culturales, suelen postergar la atención de problemas emocionales.

“Sabemos que muchas veces a los hombres les da un poco más de pena buscar ayuda. Queremos acercar estos servicios a los centros de trabajo para facilitar el acceso a la atención en salud mental”, comentó.

Añadió que la ansiedad y la depresión son los padecimientos más frecuentes entre la población trabajadora, seguidos por conflictos familiares y de pareja, por lo que insistió en la importancia de detectar oportunamente los casos para brindar atención antes de que evolucionen a situaciones de mayor riesgo.