Más del 80% de los aguinaldos ya fueron pagados en Coahuila

Más del 80 por ciento de los aguinaldos correspondientes a este año ya fueron entregados a trabajadores de Coahuila, informó Tereso Medina Ramírez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la entidad, quien confió en que el 100 por ciento de los pagos se concrete antes del 20 de diciembre, fecha límite que marca la ley.

El líder sindical señaló que los empleadores han cumplido de manera responsable con esta prestación laboral que se les da por trabajar un año completo, y destacó que para este cierre de año se estima una derrama económica cercana a los 2 mil 800 millones de pesos, cifra superior a la registrada en 2024, cuando el monto rondó los 2 mil 200 millones de pesos a través de la contratación colectiva.

Medina Ramírez hizo un llamado a los trabajadores y a sus familias a administrar el aguinaldo de manera responsable, priorizando necesidades del hogar, salud y bienestar, así como el fortalecimiento del patrimonio familiar, con el objetivo de pasar una temporada decembrina en tranquilidad.