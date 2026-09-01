Más de 90 mil estudiantes regresan a clases en Torreón

El alcalde también resaltó que la seguridad es un elemento fundamental para que niñas, niños y jóvenes puedan acudir a las escuelas con tranquilidad

Con el regreso a las aulas de más de 90 mil estudiantes, este lunes arrancó oficialmente en Torreón el ciclo escolar 2026-2027, donde autoridades estatales y municipales pusieron en marcha la entrega de útiles escolares, mochilas, libros de texto y equipamiento para planteles educativos.

El inicio de actividades se realizó en la escuela primaria Vicente Guerrero, donde el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y Hugo Dávila Prado, representante del gobernador Manolo Jiménez Salinas, dieron la bienvenida a los alumnos de los 493 planteles de educación básica, especial, preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria del municipio.

Destacan la educación como herramienta de transformación

Durante el evento, Riquelme Solís destacó que la educación representa una de las principales herramientas para transformar la vida de las nuevas generaciones.

“Este día regresan al lugar donde se construyen los sueños, porque en la escuela es donde aprendemos a leer, escribir, convivir, a respetar, a compartir y a ser mejores personas. En cada salón de clases hay una oportunidad de transformar vidas porque la educación es una herramienta para poder construir un mejor futuro”.

Entregarán más de 92 mil paquetes de útiles escolares

En Torreón, el Gobierno del Estado entregará 92 mil 462 paquetes de útiles escolares, mientras que el Gobierno Municipal distribuirá mochilas a las alumnas y alumnos de educación primaria. La entrega de útiles se realiza de manera simultánea en los 38 municipios de Coahuila, como parte de las acciones de apoyo al regreso a clases.

El alcalde también resaltó que la seguridad es un elemento fundamental para que niñas, niños y jóvenes puedan acudir a las escuelas con tranquilidad, al tiempo que sus familias tengan la certeza de que se encuentran protegidos. En este sentido, refrendó la coordinación entre autoridades, docentes, padres de familia y ciudadanía para impulsar mejores condiciones para los estudiantes.