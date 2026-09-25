Más de 90 jóvenes buscan soluciones ambientales con tecnología

El proyecto es impulsado por el Instituto Municipal de las Mujeres, en coordinación con el COECYT y la Secretaría de Educación de Coahuila

Más de 90 estudiantes del CONALEP Saltillo I participan en el Hackathon Mujeres STEM 2026, iniciativa que busca desarrollar el talento femenino en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

El proyecto es impulsado por el Instituto Municipal de las Mujeres, en coordinación con el COECYT y la Secretaría de Educación de Coahuila, con el propósito de que las alumnas planteen alternativas a necesidades ambientales de la ciudad.

Las participantes trabajan en equipos y presentan propuestas enfocadas en cuatro temas: cuidado y manejo del agua, calidad del aire, prevención de incendios forestales y aprovechamiento de residuos compostables.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, destacó que el ejercicio busca acercar a las jóvenes a la innovación y fortalecer su participación en campos científicos y tecnológicos.

Además de la experiencia académica, el concurso pretende que las ideas desarrolladas tengan una aplicación directa en Saltillo, ya que los proyectos seleccionados podrán ser implementados por el Gobierno Municipal para atender problemáticas ambientales.

La funcionaria señaló que este tipo de actividades también permite a las estudiantes demostrar que cuentan con las capacidades para generar soluciones innovadoras y participar activamente en los retos que enfrenta la comunidad.