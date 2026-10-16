Más de 80 mil pasajeros impulsan al aeropuerto de Saltillo

María Bárbara Cepeda destacó la respuesta de los viajeros a la reactivación comercial, y aseguró que más del 40% de sus usuarios proviene de Nuevo León

El Aeropuerto Internacional de Saltillo registra una cifra superior a los 80,000 usuarios desde la reactivación de sus operaciones comerciales, mientras que más del 40 por ciento de la demanda proviene de Nuevo León, informó María Bárbara Cepeda, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público-Privada.

La funcionaria destacó que la respuesta de los viajeros ha superado las expectativas iniciales y que la terminal comienza a consolidarse como una alternativa para habitantes de Saltillo, Ramos Arizpe y municipios del área metropolitana de Monterrey.

Uno de los principales factores que favorecen al aeropuerto, explicó, es su ubicación y la posibilidad de evitar los congestionamientos vehiculares que enfrentan los pasajeros al trasladarse hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

“Más del 40 por ciento también es de aquí del estado de Nuevo León”, señaló Cepeda al referirse a la procedencia de los usuarios.

La secretaria consideró que esta demanda representa una oportunidad para ampliar las conexiones aéreas y atraer nuevas aerolíneas, particularmente por la actividad industrial y empresarial que existe entre Coahuila y Nuevo León.

Actualmente, Viva Aerobus mantiene operaciones desde Saltillo y ha incorporado frecuencias adicionales para evaluar el comportamiento del mercado. Al mismo tiempo, continúan las negociaciones para sumar destinos nacionales e internacionales.

Entre los proyectos se encuentra la conexión Saltillo-Guadalajara, cuyo inicio se prevé para la primera quincena de diciembre, después de un ajuste en la fecha originalmente contemplada.

Cepeda agregó que el Gobierno estatal continúa con las obras de modernización de la terminal aérea y que próximamente podrían anunciarse nuevas rutas, aunque todavía no existen detalles públicos sobre los destinos.