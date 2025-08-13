Más de 8,000 ciudadanos participan en vigilancia de Ramos Arizpe

Estos ciudadanos se integran en 40 grupos distribuidos entre colonias, escuelas, comercios, zona industrial y el centro, cada uno coordinado por un oficial

Alrededor de 8 mil habitantes forman parte activa de los grupos de vigilancia vecinal y empresarial que operan en Ramos Arizpe como parte de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

De acuerdo con el edil, estos ciudadanos se integran en más de 40 grupos distribuidos entre colonias, escuelas, comercios, zona industrial y el centro de la ciudad, cada uno coordinado por un oficial de la Policía Municipal y con comunicación directa vía WhatsApp para reportar incidentes.

El esquema, que también incluye recorridos conjuntos con autoridades de Saltillo, busca mantener los altos índices de seguridad que posicionan a la zona conurbada como una de las más seguras del país, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Durante una reunión de trabajo con autoridades de la capital coahuilense, el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, y el director de Seguridad Pública, Rolando Álvarez Flores, afianzaron acuerdos para reforzar patrullajes y vigilancia en áreas estratégicas, incluyendo la protección de zonas industriales y corredores comerciales.

Gutiérrez Merino precisó que la colaboración con Saltillo contempla apoyo mutuo en operativos y presencia policial en sectores específicos, lo que ha fortalecido la confianza ciudadana y la atracción de nuevas inversiones.

La administración municipal señaló que el sistema de comunicación con los grupos de seguridad tuvo que actualizarse por problemas técnicos heredados de administraciones anteriores, y prevé que las mejoras estén listas en las próximas semanas para optimizar la respuesta ante reportes.