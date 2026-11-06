Más de 749 mil vehículos tienen adeudos en Coahuila

El recaudador local Luis Gurza informó que la mitad del padrón vehicular presenta adeudos. Cerca de 200 mil unidades acumulan cinco años o más sin regularizar

Un total de 749 mil vehículos registrados en Coahuila presentan adeudos en el pago de sus derechos de control vehicular, lo que representa aproximadamente el 56% del padrón estatal, integrado por un millón 342 mil 214 unidades, informó el recaudador local Luis Gurza Jaidar.

El funcionario explicó que una parte importante del rezago corresponde a propietarios que únicamente tienen pendiente el ejercicio fiscal 2026, mientras que otros acumulan varios años sin cumplir con sus obligaciones.

De acuerdo con las cifras presentadas por Gurza Jaidar, alrededor de 333 mil vehículos adeudan solamente el ejercicio 2026, mientras que poco más de 310 mil presentan rezagos correspondientes a 2025 o años anteriores.

El desglose expuesto por el recaudador señala que aproximadamente 60 mil vehículos acumulan dos años de adeudos, 83 mil registran tres años pendientes y otros 72 mil presentan cuatro ejercicios sin regularizar.

La situación más prolongada corresponde a cerca de 200 mil vehículos cuyos propietarios acumulan cinco años o más de incumplimiento en el pago de derechos de control vehicular.

El recaudador señaló que las estrategias de regularización buscan recuperar a los contribuyentes que han dejado de cumplir con sus obligaciones fiscales y permitirles acceder nuevamente a los beneficios establecidos para quienes mantienen sus pagos al corriente.

Por su parte, el administrador fiscal general de Coahuila, José María Morales Padilla, informó que el padrón estatal incluye más de 120 mil vehículos que no han registrado movimientos administrativos durante los últimos 20 años, situación que también representa un desafío para mantener actualizada la información vehicular.

Como parte de las medidas para reducir el rezago, la Administración Fiscal ofrecerá del 13 al 17 de noviembre un estímulo que permitirá cubrir los adeudos correspondientes a 2025 y años anteriores mediante un pago de 3 mil 999 pesos, mientras que los derechos de 2026 deberán liquidarse por separado.

La dependencia estableció como meta regularizar 20 mil vehículos durante esta campaña, con una recaudación estimada de 80 millones de pesos, después de que la reciente venta nocturna permitió poner al corriente a más de 103 mil unidades y obtener ingresos superiores a 304 millones de pesos.