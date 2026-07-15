Más de 600 mil estudiantes salen de vacaciones el 15 de julio

Este martes concluyen las clases del ciclo 2025-2026 para más de 600 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria en Coahuila

Más de 600 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria concluirán este martes el ciclo escolar 2025-2026, por lo que a partir del 15 de julio iniciará oficialmente el periodo vacacional de verano en Coahuila.

Con el cierre de actividades, también finalizarán labores en las aulas 54 mil docentes de educación básica, mientras que las autoridades educativas pondrán en marcha acciones para el resguardo de los planteles durante el receso escolar.

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, reconoció el trabajo realizado por maestros, directivos, personal de apoyo y padres de familia durante el ciclo escolar, al destacar que el esfuerzo conjunto permitió cumplir con las metas académicas y formativas.

El funcionario invitó a las familias a aprovechar las vacaciones para fortalecer la convivencia y fomentar actividades recreativas, deportivas, culturales y artísticas que contribuyan al desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

“Las vacaciones también son una oportunidad para aprender de otras maneras, descubrir nuevos intereses y convivir en familia”, expresó.

Garza Fishburn también agradeció el respaldo de los municipios y de las corporaciones de seguridad, que participarán en los operativos de vigilancia para proteger las escuelas y prevenir robos o actos vandálicos durante el periodo vacacional.

Con el inicio del receso de verano, más de un millón de estudiantes de todos los niveles educativos en Coahuila entrarán en vacaciones antes del arranque del próximo ciclo escolar.